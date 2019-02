Bei einem Flug von London nach Gibraltar wurden die Fluggäste ordentlich durchgeschüttelt. © red

Bange Minuten, für die Passagiere des Fluges 492 von British Airways von London nach Gibraltar. Beim Landeanflug gerät das Flugzeug in heftige Turbulenzen. Auf einem Video ist zu sehen, wie das Flugzeug gefährlich in der Luft hin und her schwankt.