SP will Windräder-Entscheid anfechten

Im Gebiet Honegg-Oberfeld im Bezirk Oberegg wird es keinen Windpark geben. Das hat die Standeskommission von Appenzell Innerrhoden entschieden (FM1Today berichtete). Die Windräder seien «mit dem Landschaftsbild unverträglich», hiess es in der Stellungnahme. Trotz dieser Entscheidung ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Energiestrategie klar angenommen

Die Innerrhoder SP akzeptiert den Entscheid der Standeskommission nicht und will die Frage zu den Windrädern dem Grossen Rat überlassen. Der Entscheid der Regierung solle somit gekippt werden, sagt Martin Pfister, Parteipräsident der Sozialdemokraten in Appenzell Ausserrhoden: «Innerrhoden hat die Energiestrategie 2050 mit 55 Prozent angenommen. Wir erwarten, dass der Kanton dazu nun auch einen Beitrag leistet.» Der Windpark in Oberegg sei ein ideales Projekt für erneuerbare Energien.

Nötigenfalls die Landsgemeinde entscheiden lassen

Die Befürworter der Windräder lassen nicht locker. So auch Werner Geiger von der Appenzeller Wind AG. Er hält an den über 130 Meter hohen Windrädern fest: «Ich hoffe, dass der grosse Rat nun ein bisschen offener denkt als die Standeskommission.» Geiger hofft, dass eine Mehrheit im Rat seinem Anliegen zustimmen wird. Falls dies nicht geschieht, zieht die SP sogar einen Volksentscheid in Betracht, sagt Parteipräsident Pfister: «Letzte Option wäre eine Initiative, die an der Landsgemeinde 2020 behandelt wird.»

«Ein Blödsinn»

Die Gegner der Windräder meldeten sich erst kurz vor Redaktionsschluss und hielten sich kurz. Nach dem Regierungsbeschluss jetzt wieder die Diskussion über die Windräder zu eröffnen, sei «ein Blödsinn». Vor der Kamera wollten die Gegner keine Stellung nehmen.

Was die Bewohner von Oberegg von der Entscheidung der Standeskommission hält, siehst du im Video von TVO.

(red.)