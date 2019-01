Wintersportler löst Lawine aus

Ein Skifahrer hat im Gebiet Hoch-Ybrig abseits der Piste eine Lawine ausgelöst. Suchmannschaften und Helikopterbesatzungen suchten nach möglicherweise Verschütten. © Kantonspolizei Schwyz

Am Spirstock in der Region Hoch-Ybrig hat ein Skifahrer am Dienstag eine Lawine ausgelöst, ausserhalb der markierten Pisten. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Lawine ging um die Mittagszeit nieder.