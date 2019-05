Winterthur: Gemeldeter Einbruch entpuppt sich als Missgeschick

Nicht alle Einbrüche gehen so glimpflich aus, wie jener in Winterthur: Dort hatte sich eine Pflegekraft ausgesperrt und wollte via Balkon zurück in die Wohnung klettern - allerdings irrte sie sich im Balkon und löste einen Polizeieinsatz aus. (Symbolbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Es sah aus wie ein Einbruch, war aber nur ein Missgeschick: Eine Frau hatte sich in Winterthur aus der Wohnung ausgeschlossen und wollte via Balkon in die Wohnung zurück klettern. Allerdings erwischte sie dabei die falsche.