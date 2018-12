Winterthur weiterhin erfolgreich

Ralf Loose und der FC Winterthur sind in der Fremde sehr erfolgreich © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Keine Mannschaft ist in diesem Herbst in Auswärtsspielen der Challenge League so erfolgreich wie Winterthur. Mit dem 3:1 in Chiasso siegen die Zürcher zum 5. Mal in neun Spielen auf fremden Plätzen.