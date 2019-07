Jubelnder Doppel-Torschütze: Luka Sliskovic schoss Winterthur zum ersten Saisonsieg © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy wartet auch nach der 2. Runde auf den ersten Punkt in der Challenge League. Die Waadtländer unterliegen im Heimspiel in Nyon gegen Winterthur 1:2.Juan Manuel Parapar hatte die Lausanner bereits in der 9. Minute in Front gebracht.