Wir präsentieren: Das «Wäh»-nachtsdinner

Weihnachten kann ganz schön stressig sein: Kaum steht der Weihnachtsbaum in der Stube, will er geschmückt werden, damit es die Geschenke darunter möglichst schön haben. Das aber nur, wenn man überhaupt schon Geschenke besorgt hat und nicht am Nachmittag des 24. Dezember noch überteuerte Panikkäufe tätigen muss. Dafür hat man ja gar keine Zeit: Die Gross- und Schwiegereltern sind schliesslich auf den frühen Abend angemeldet, kommen aber noch früher, um endlich etwas Zeit mit den Kindern zu verbringen. Aber diese würden sich freilich lieber den sechsten Netflix-Weihnachtsfilm in Folge reinziehen, als tatsächlich Weihnachten mit der Familie zu feiern und stänkern deswegen schon den ganzen Tag rum. Trotzdem muss das traute weihnachtliche Heim aufgeräumt und von Tannennadeln befreit werden – und gekocht ist immer noch nichts!

Das «Christmas-Tinner»

Genug davon, sagt sich eine britische Firma und präsentiert eine ebenso gewagte wie geniale Lösung. Warum den ganzen Tag in der Küche stehen und sich ärgern? Warum nicht einen der schönsten Tage des Jahres mit einem gemütlichen Sherry-Räuschlein und seinen Liebsten verbringen, wenn man es doch so einfach haben kann? Der Ansatz ist dabei so simpel, dass man sich fragen muss, warum sonst niemand darauf gekommen ist – das «Christmas Tinner».

Neun Gänge aus der Dose

Neun traditionelle britische Weihnachtsgerichte in einer Konservendose – fein säuberlich, geradezu festlich aufgeschichtet. Das Menu liest sich dabei wie ein Gedicht: Die erste Schicht besteht aus Rührei und Speck, nebst einer unbekannten Anzahl von Konservierungsstoffen, gefolgt von gleich zwei Früchtekuchen (Mince Pies). Bei diesem Festmahl gibt es nur Highlights. Die dritte Schicht besteht aus Truthahn und Kartoffeln, abgerundet von den nächsten drei Schichten aus Brot-, Braten- und Preiselbeersauce. Natürlich gibt es auch etwas Gemüse dazu – dafür sorgen zwei Lagen aus Broccoli, Rüebli und Pastinaken.

Wer bis hierhin noch nicht vor Genuss umgekommen ist, wird spätestens von der letzten Schicht, einem traditionellen Christmas Pudding (das ist ein gekochter oder gedämpfter Pudding aus Trockenobst und Rindernierenfett, getränkt mit Alkohol. Echt lecker.), aus den Weihnachtspantoffeln gehauen Die ganz Mutigen mischen die neun Lagen einfach zu einem leckerem Weihnachtsmatsch.

Vielleicht doch lieber Fondue Chinoise

Zweifelsohne, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Wer sich fragt, wo man sich das wohldosierte Weihnachtsgedicht besorgen kann, wird leider enttäuscht. Das «Christmas Tinner» (Tin=Dose) «gibt» es zwar schon seit ein paar Jahren, es handelt sich aber um einen Marketing-Gag des britischen Videospielhändlers «Game». Bei uns kam der Hype um das Pseudoprodukt weniger an, obwohl es in den sozialen Medien hunderttausendfach geteilt wurde.

Das «Christmas Tinner» sei die Lösung für Gamer, die sich auch an Weihnachten einfach nicht von ihren Spielen losreissen, aber auch nicht auf ein traditionelles Weinachtessen verzichten könnten. Der PR-Gag hat mehr als nur funktioniert: Game konnte seine Verkäufe innerhalb eines Jahres fast verdoppeln. Wenn man sich das Foto so ansieht, ist es gar nicht so schade, dass es das «Christmas Tinner» nicht wirklich gibt. Wobei, wie wäre es mit Fondue Chinoise aus der Dose – einfach ab in die Mikrowelle, fertig ist die Bescherung. Nennt sich dann Fondue Tindoise.

