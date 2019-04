«An Tagen wie diesen», singt Campino, Sänger der Toten Hosen, und springt über die Bühne. Die Menge stimmt ins Lied ein. Es geht nur Sekunden und die Fans toben. Solche Konzertszenen sowie intime Momente abseits des Trubels zeigt der Dokumentarfilm «Weil du nur einmal lebst». Anfangs war die erfolgreichste Deutsche Rock-Band gar nicht überzeugt davon. «Das braucht jetzt keiner, dachten wir erst», sagt Campino im Talktäglich bei Tele Züri.

Erstes Konzert als «Die Toten Hasen»

Es kam anders und die Regisseurin Cordula Kablitz-Post begleitete die fünfköpfige Band während sieben Monaten. Rund 190 Stunden Filmmaterial hat Kablitz-Post auf der Tournee eingefangen und zum Dokumentarfilm zusammengedampft. «Ich wollte herausfinden, was die Chemie der Band ausmacht», sagt die Regisseurin zu Tele Züri. Und gibt direkt die Antwort dazu: «Dahinter steckt eine wirkliche Freundschaft.»

Seit fast 40 Jahren spielt die Punkband auf den Bühnen der Welt und begeistert Millionen von Fans. Ihr erstes Konzert gaben sie übrigens wegen eines Missverständnisses als «Die Toten Hasen». Mit ihrer Musik und Konzerten engagierten sie sich vermehrt für politische und soziale Themen. Erst letztes Jahr gaben sie ein Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit und rechte Gewalt bei «Wir sind mehr».

Zwar älter, aber fitter

Früher seien die Musiker betrunken und voller Drogen auf der Bühne «gestanden». «Heute sind wir deutlich fitter», sagt 56-jährige Campino. Das Thema Altwerden rückt im Film häufig in den Vordergrund. «Wir sahen schon immer scheisse aus», sagt der Sänger. Das spiele Ihnen im Alter in die Karten. Zudem hätte die Musiker für die Aufnahmen jegliche Eitelkeit über Bord werfen müssen. «Genau davon leben die intimen Szenen», sagt die Regisseurin.

Die Punkband wird auch weiterhin auf der Bühne stehen. Beispielsweise werden die Düsseldorfer diesen Sommer am Greenflied zu hören sein. Es ist heuer das einzige Konzert in der Schweiz, obwohl bekannt ist, dass die Toten Hosen gerne zu uns kommen. So waren sie ja auch schon am OpenAir St.Gallen anzutreffen.

(lou)