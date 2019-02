«Wir sind eine wertvolle Organisation»

Der Wirt des Freihofs hat gestern im Namen von anderen Beizern, gegen die Stadt Gossau gewettert (FM1Today berichtete) – dies weil sie im Marktstübli Mittagstische und Vereinsanlässe anbieten und das eine Konkurrenz für die anderen Restaurants darstellt.

Die Aussagen von Victor Ledergerber, Wirt des Freihofs, der gegen die öffentliche Hand wettert sind für Maria Schönenberger ein No-Go. Seit sechs Jahren leitet sie den Mittagstisch in Gossau: «Wir sehen uns als Ergänzung und wertvolle Organisation hier in Gossau», sagt Maria Schönenberger, Leiterin Tavola interkultureller Mittagstisch gegenüber TVO. «Das bestehende Angebot der Stadt Gossau ist wunderbar. Es geht uns nur um die Zukunft», sagt Victor Ledergerber vom Freihof in Gossau.

(red./TVO)