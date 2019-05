Wir suchen das gemütlichste Wohnzimmer

Wird präsentiert von:

Es ist das Herzstück einer jeden Wohnung, das Zentrum, in dem alles zusammenläuft und der Ort, an dem man sich immer wohlfühlt: Das Wohnzimmer. Der Ort, an dem man gerne Zeit verbringt, wo man ein gutes Buch liest, einen Film schaut oder seine Tasse Kaffee trinkt.

Doch jeder interpretiert das Wort «Wohlfühlen» anders. Es gibt solche die brauchen Farben und tausende von Kissen, andere wiederum halten es schlicht und modern. Wir möchten wissen, wie es bei dir zu Hause aussieht und suchen das gemütlichste Wohnzimmer der Ostschweiz. Lade jetzt ein Bild deiner Wohlfühl-Oase in der FM1Today-App hoch und gewinne einen Einrichtungsgutschein im Wert von 1500 Franken gesponsert von UBS.

Zu den Teilnahmebedingungen geht es hier.