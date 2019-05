«Wir wollen Nägel mit Köpfen»

Die IG Handball St.Gallen hat sich wegen der Hallensituation in der Stadt mit einem offenen Brief an den Stadtrat gewandt. Spitzenmannschaften wie der St.Otmar bräuchten modernere Hallen. © Michel Canonica / TAGBLATT

Die Handballvereine sind unzufrieden. In ihren Augen ist es unmöglich geworden, in St.Gallen wichtige Handball-Spiele durchzuführen, da die Infrastrukturen in den grossen Hallen veraltet seien. Mit einem offenen Brief hat sich die IG Handball St.Gallen deshalb an den Stadtrat gewandt.