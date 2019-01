Wird das der neue Wachmacher-Song?

Ihr habt euch einen Wachmacher-Song gewünscht. Da hat sich Felix nicht lumpen lassen, ist gleich ins Tonstudio gegangen, und hat für euch einen Song aufgenommen. Ob das ein Hit wird, sei dahingestellt – doch der Wille zählt.

Felix hat als Bubensopran in Mozarts Zauberflöte gesungen. Sein ehemaliger Gesangslehrer sagt dazu: «Du warst schon lange nicht mehr in der Stunde. Ich weiss nicht, ob du dir nicht etwas zu viel zumutest.» Doch unser Moderator ist zuversichtlich: «Die Hörer sollen in einem Online-Voting entscheiden, ob sie jeden Tag mit diesem Song aufstehen wollen.»

FM1-Musikredaktorin Nicole Färber ist wenig begeistert vom neuen Song: «Wir hören ja wirklich viele Songs in der Musikredaktion. Aber im Normalfall hätten wir nach fünf Sekunden abgebrochen.» Hier kannst du dir den Wachmacher-Song anhören:

(red.)