Wir haben alle eine Lieblingssorte und picken diese meist gleich zuerst aus der Packung raus. Nun verkauft Haribo die Gummibärchen nach Farbe sortiert und reagiert damit auf den vielfach angebrachten Wunsch der Fans, wie das deutsche Unternehmen schreibt. Die Packungen gibt es zu 75 Gramm oder zum Teil auch in ganzen Kilopackungen in Schweizer Online-Shops.

Nächstes Jahr feiert das Unternehmen Haribo sein 100-jähriges Bestehen. Johann Riegel hatte 1920 das Unternehmen in Bonn gegründet, deshalb auch der Name: Hans (Ha) Riegel (ri) Bonn (bo). Noch im letzten Jahrhundert waren die Goldbären unumstrittener Leader in Sachen Gummi-Süssigkeiten, seit den 1990er-Jahren weht aber ein rauerer Wind.

Zuerst kam der Inhaltsstoff Gelatine wegen des Rinderwahnsinns in Verruf, dann auch die verschiedenen künstlichen Inhalt- und Farbstoffe. Auch der hohe Zuckergehalt wird kritisiert und gilt als höchst ungesund. Gleichzeitig hat Haribo eine Menge Konkurrenz bekommen, deren Gummisüssigkeiten sind noch bunter, vielfarbiger und zum Teil auch gesünder.