WM-Barrage: Schweizerinnen unterliegen Dänemark auch im Rückspiel

WM-Traum geplatzt: Die Schweizer Handballerinnen, hier mit Daphne Gautschi (rechts), waren auch im Barrage-Rückspiel gegen die favorisierten Däninnen chancenlos © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Die Schweizer Handballerinnen müssen weiter auf die erste Teilnahme an einer WM-Endrunde warten. Sie scheitern in der Barrage an Dänemark.