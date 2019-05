WM-Qualifikation als hochgestecktes Ziel

Sarah Atcho zählt zur Schweizer Frauen-Staffel, die am Wochenende in Japan die WM-Qualifikation anstrebt © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Die 4×400-m-Staffel der Frauen peilt am Wochenende in Japan die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Doha an.Dazu ist an den «World Relays» in Yokohama ein Top-Ten-Klassierung erforderlich – ein hochgestecktes Ziel.