Wohnung brennt wegen Adventskranz

Mutter und Tochter zündeten gegen 19.15 Uhr die Kerzen am Adventskranz im Dachgeschoss an. Danach begaben sie sich in den unteren Stock. Nach einer Stunde stellten die beiden Rauch in der Wohnung fest. Zu diesem Zeitpunkt standen Tisch und Stühle in Brand.

Mit Wassereimern und der Hilfe von Angehörigen konnte das Feuer gelöscht werden, die beiden Frauen wurden wegen leichter Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen ambulant behandelt. Die Feuerwehr Klosters-Serneus kontrollierte die stark erhitzte Holzverkleidung und Dachuntersicht mit einer Wärmebildkamera. Der Sachschaden ist erheblich, schreibt die Kantonspolizei Graubünden.

(red.)