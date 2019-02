Wolf in Oberriet ist identifiziert

Der Wolf «M93» wurde erstmals identifiziert, als er im Oberengadin mehrere Schafe riss. Ende November 2018 tauchte er in Berg TG auf und tötete auch dort mehrere Schafe. Mitte Dezember passierte dasselbe in Oberriet. Die Universität Lausanne hat nun bestätigt, dass «M93» dafür verantwortlich war. Die Proben bei den gerissenen Schafen in Muolen konnten nicht bestimmt werden. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass es ebenfalls dieser Wolf war.

Während der Sömmerungszeit wurde im Kanton St.Gallen kein Tier von einem Wolf gerissen. Erst im Dezember wurde er nachgewiesen. Wie das Amt für Natur, Jagd und Fischerei schreibt, überwindet ein einzelner Wolf sehr grosse Distanzen und kann deshalb auch ausserhalb der Sömmerungsgebiete unterwegs sein.



(red.)