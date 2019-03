Wolkenwand rollt über den Bodensee

Der Wind hat die Ostschweiz seit Sonntag fest im Griff. Dem entsprechend durchzogen ist auch das Wetter. Doch gegen Montagmittag spielte sich am Bodensee eine aussergewöhnliche Szene ab: Eine riesige Wolkenwand ist über den See in das Rheintal gezogen.

Im Innern der Wolke gewitterte es

«Die Wand rollte in einem Sog von kräftigen Schneeschauern mit Blitz und Donner über den See», sagt Roger Perret, Meteorologe bei Meteonews. So schnell wie die Wolke über den See zog, war sie auch wieder verschwunden.

Entstanden ist die Wolkenwand durch ein Hoch, das in die Kaltluft eingedrungen ist. Dies sei typisch für das Frühlingswetter. «Auch wenn es speziell wirkte, war das kein Wetterphänomen», sagt der Meteorologe. «Es war Zufall, dass die Wand genau über dem Bodensee am stärksten war», sagt Perret. Die Schauerlinie sei deutlich breiter gewesen.

Wetter bleibt unbeständig

Am Dienstag wird das Wetter wieder milder. Trotz einiger Wolken wird es in der Ostschweiz mehrheitlich sonnig. In der Nacht auf Mittwoch rechnen die Meteorologen bereits mit der nächsten Störung. Tagsüber wird das Wetter ähnlich durchzogen und unbeständig sein wie am Montag.

Unbeständig ist auch das einzige Beständige bei der momentanen Wetterlage: «Donnerstag und Freitag kommen kräftige Regenfälle auf uns zu und auch danach wird das Wetter nicht stabiler», sagt Perret.

(nm)