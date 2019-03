Woods erreicht mit Glück die K.o.-Runden

Tiger Woods hatte das Glück nicht mehr in der eigenen Hand © KEYSTONE/AP/ERIC GAY

An dem mit 10,25 Millionen Dollar dotierten Matchplay-Turnier in der texanischen Hauptstadt Austin qualifiziert sich Tiger Woods mit etwas Glück für die K.o.-Phase.Woods verlor in seiner Vierergruppe gegen seinen Landsmann Brandt Snedeker und setzte sich gegen die übrigen zwei Gegner durch.