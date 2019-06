Tausende sind am Samstag (Ortszeit) durch New York verkleidet gezogen. © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Die US-Musiker Arlo und Nora Guthrie, Kinder der verstorbenen Singer-Songwriter-Legende Woody Guthrie, haben am Samstag in New York eine grosse Parade angeführt. Tausende Menschen zogen verkleidet als Meerjungfrauen und Wassermänner durch Coney Island.Dies berichtete der TV-Sender CBS.