WWF: Koalas in Australiens könnten bis 2050 verschwinden

Der WWF warnt vor dem Aussterben der Koalas im australischen Staat New South Wales. (Archiv) © KEYSTONE/APA/WWF/WARWICK SLOSS

Eine immer stärkere Nutzung der Natur für die Landwirtschaft könnte die Koalas im australischen Staat New South Wales bis 2050 aussterben lassen. Zu dieser Einschätzung kommt die Umweltschutzorganisation WWF in einem am Freitag vorgestellten Bericht.