Leistungsträger fällt aus: Der Xamaxien Igor Djuric (re., beim Meisterschaftsauftakt gegen Luzerns Custodio) verletzte sich im Training am Knie © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Igor Djuric, der Innenverteidiger von Neuchâtel Xamax, verletzt sich am Mittwoch beim Training noch schwerwiegender als erwartet am linken Knie. Neben einem Kreuzbandriss erlitt er auch Schäden am Meniskus. Der 29-Jährige aus Bellinzona wird Anfang August operiert und fällt die ganze Saison aus.