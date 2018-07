Der ehemalige Schweizer U21-Internationale gehörte in der vergangenen Saison auf dem Weg zurück in die höchste Spielklasse zu den Eckpfeilern der Mannschaft. Djuric stand auch am Samstag beim überraschenden 2:0-Auswärtssieg gegen Luzern zum Saisonauftakt in der Startaufstellung der Neuenburger.

(SDA)