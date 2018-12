Chinas Präsident Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag eine versöhnliche Hand gereicht und die Vorzüge von Zusammenarbeit gelobt. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ANDREW HARNIK

Chinas Präsident Xi Jinping hat in einer Botschaft an seinen US-Kollegen Donald Trump die Vorzüge einer Zusammenarbeit beider Staaten beschworen. Die Geschichte habe gezeigt, dass eine Kooperation für beide Seiten am besten sei.