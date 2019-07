Yakin mit Schaffhausen noch ohne Sieg

Murat Yakin sucht beim FC Schaffhausen noch nach der richtigen Marschroute. (Archivbild) © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Murat Yakin wartet in seinem zweiten Gastspiel als Trainer des FC Schaffhausen noch auf den ersten Pflichtspiel-Sieg. Schaffhausen verliert in der 2. Runde der Challenge League in Vaduz 0:2.Beide Treffer für die Liechtensteiner erzielte Milan Gajic vom Penaltypunkt.