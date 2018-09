Yates distanziert Valverde deutlich – Zweiter Tagessieg für Pinot

Etappe hinauf zum Coll de la Rabassa auf über 2000 Metern über Meer nicht mehr gross, als der Franzose Pinot das Tempo nochmals steigerte und zu seinem zweiten Tagessieg in der 73. Spanien-Rundfahrt gelangte.

Der 26-jährige Brite führt im Gesamtklassement nun mit 1:38 Minuten Vorsprung vor Alejandro Valverde. Der Spanier vermochte der Spitze im 17 km langen Schlussaufstieg in Andorra bald einmal nicht mehr zu folgen und büsste letztlich mehr als eine Minute auf Yates ein. Neu Gesamtdritter ist Steven Kruijswijk (1:58 zurück). Der Niederländer musste das Duo Pinot/Yates erst auf dem letzten Kilometer noch ziehen lassen.

Das zweitletzte Teilstück am Samstag, eine (Sprint-)Etappe in Andorra, hat es in sich: Auf nur 97,3 km haben die Fahrer gleich sechs Anstiege zu bewältigen, darunter auch die kurze Schlusssteigung zum Coll de la Gallina. Zum Abschluss der Spanien-Rundfahrt folgt die kurze Flachetappe nach Madrid.

(SDA)