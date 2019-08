YB in Champions-League-Playoffs gegen Roter Stern

Roter Stern Belgrad wahrt sich im Penaltyschiessen die Chance auf die Champions-League-Gruppenphase, und trifft nun auf die Young Boys © KEYSTONE/EPA RITZAU SCANPIX/ANDERS KJAERBYE

YB trifft in den Playoffs für die Gruppenphase der Champions League auf Roter Stern Belgrad. Die Serben setzen sich in der 3. Qualifikationsrunde gegen Kopenhagen nach Penaltyschiessen durch.Wie schon in Belgrad trennten sich die beiden Mannschaften auch in Kopenhagen mit 1:1.