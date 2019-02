Mit 13 Toren aus 16 Super-League-Partien ist Hoarau auch in dieser Saison der beste Torschütze des Schweizer Meisters. Sechs weitere Male netzte der Mann von der Insel La Réunion in der Champions League und im Cup ein. Seit seinem Wechsel zu den Young Boys war Hoarau aber auch oft verletzt. Letzte Saison fehlte er der Mannschaft während rund zwei Monaten, in dieser Saison verpasste er unter anderem die Champions-League-Begegnung bei Manchester United.

(SDA)