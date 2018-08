YB souverän, GC feiert ersten Saisonsieg

Gegen den Aufsteiger aus Neuenburg bekundete YB bis zwanzig Minuten vor Schluss einige Mühe. Dann brachte Michel Aebischer das Team von Gerardo Seoane auf Kurs. Jean-Pierre Nsame entschied das Spiel mit seinem Treffer zum 4:2 endgültig.

Zuvor hatte Xamax in Person des Bosniers Mustafa Sejmenovic die Berner lange Zeit nerven können. In der 10. Minute hatte der 32-Jährige den Aussenseiter in Bern in Führung gebracht, nach 58 Minuten war er erneut nach einem Standard für das 2:2 zuständig.

Die Grasshoppers kamen beim 2:1 daheim gegen Sion zum ersten Saisonsieg. Matchwinner für die Mannschaft von Thorsten Fink war Nabil Bahoui. Der 27-jährige Schwede schoss beide Tore in der zweiten Halbzeit. Für Sion hatte zwischenzeitlich Moussa Djitte (61.) ausgeglichen.

Resultate. Samstag: Young Boys – Neuchâtel Xamax FCS 5:2 (2:1). Grasshoppers – Sion 2:1 (0:0). – Sonntag: Zürich – Basel 16.00. St. Gallen – Luzern 16.00. Thun – Lugano 16.00.

Rangliste: 1. Young Boys 5/15 (16:4). 2. Basel 4/7 (9:7). 3. St. Gallen 4/7 (7:7). 4. Zürich 4/7 (4:5). 5. Thun 4/6 (10:7). 6. Sion 5/6 (11:9). 7. Lugano 4/4 (6:9). 8. Grasshoppers 5/4 (6:11). 9. Neuchâtel Xamax FCS 5/4 (6:14). 10. Luzern 4/3 (7:9).

(SDA)