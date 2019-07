Ylena In-Albon fordert ehemalige Top-20-Spielerin

Alles kämpfen half Ylena In-Albon am Ende nichts: Niederlage nach zweieinhalb Stunden gegen Daria Gavrilova © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Nach der Einheimischen Tess Sugnaux scheidet mit Ylena In-Albon (WTA 191) auch die zweite Schweizerin am WTA-Tennisturnier in Lausanne aus. Ylena In-Albon verlor zwei Monate nach ihrem Tour-Debüt in Lugano auch bei ihrem zweiten Auftritt auf der WTA-Tour.