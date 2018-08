Yosemite-Tal wieder geöffnet

Knapp drei Wochen war das Yosemite-Tal in Kalifornien wegen des Waldbrands geschlossen. Am Dienstag durften Besucherinnen und Besucher wieder einreisen. (Archivbild) © KEYSTONE/FR34727 AP/NOAH BERGER

Wochenlang hat ein Waldbrand den Zugang zum Yosemite-Tal in Kalifornien versperrt – jetzt kann der Naturpark wieder bereist werden. Am Dienstagvormittag (Ortszeit) wurden die ersten Besucher in das von steilen Granitfelsen umgebene Tal hineingelassen.