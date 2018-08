Yosemite-Tal wird nach Sperrung wegen Waldbrandes wieder geöffnet

Der Yosemite-Nationalpark in Kalifornien wird nach der Sperrung aufgrund eines Waldbrandes in den kommenden Tagen teilweise wieder eröffnet. (Archivbild) © KEYSTONE/FR34727 AP/NOAH BERGER

Knapp drei Wochen nach der Schliessung wegen eines gigantischen Waldbrands wird das beliebte Yosemite-Tal in Kalifornien wieder eröffnet. Der National Park Service teilte am Freitag mit, Besucher hätten von Dienstag an wieder Zugang zum Tal.