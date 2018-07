Youngster gegen Innerschweizer Eidgenossen

Nach seinem Sensationssieg auf dem Stoos hat Kramer zwei weitere gut besetzte Feste bestritten. Er gewann diese zwar nicht, überzeugte jedoch sowohl am Schwarzsee-Schwinget als auch am Südwestschweizer Teilverbandsfest im neuenburgischen Couvet mit je fünf Siegen und einer Niederlage. Am Schwarzsee bezwang er unter anderen Schwingerkönig Matthias Glarner, in Couvet den Nordostschweizer Eidgenossen Martin Hersche. Vorzüglich waren auch Kramers Klassierungen in den Rängen 4 respektive 3a.

Am Freiburger Kantonalfest in Riaz bei Bulle bekommt es Kramer im Anschwingen mit dem routinierten Schwyzer Eidgenossen Andreas Ulrich aus Gersau zu tun. Als weiterer Eidgenosse des Innerschweizer Verbandes ist Mike Müllestein am Start.

(SDA)