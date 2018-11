Yvon Mvogo bekommt weitere Chance

Nationalcoach Vladimir Petkovic begründete diesen Entscheid: «Er hat es in Island sehr gut gemacht.» Damit sei weder der Status von Yann Sommer in Gefahr, noch wolle er diesen schonen. «Yvon hat einfach eine weitere Chance verdient.»

Nicht dabei ist mit grösster Wahrscheinlichkeit Ricardo Rodriguez. Der Aussenverteidiger von Milan plagt sich seit geraumer Zeit mit Problemen an den Adduktoren herum. Am Dienstag hat Rodriguez nicht trainiert. Petkovic wird ihn schonen für das entscheidende Spiel in der Nations League am nächsten Sonntag gegen Belgien.

Für Kater gehört das Spiel gegen Schweiz zur Vorbereitung auf den Asien Cup im nächsten Januar in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auf die Copa America im Juni in Brasilien, wo der WM-Gastgeber von 2022 mit einer Wild Card antritt. «Wir wollen sehen, wie wir mit dem hohen Rhythmus eines Top-Teams zurecht kommen», sagte Trainer Felix Sanchez. Nach dem Spiel im Tessin reist der Tross weiter nach Belgien, wo Katar am Montag in Eupen auf Island trifft.

(SDA)