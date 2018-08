Zahl der Drogentoten deutlich gestiegen

Die Zahl der Drogentoten wegen einer Überdosis ist in den USA 2017 erneut angestiegen. © KEYSTONE/AP/MATT ROURKE

In den USA ist die Zahl der Drogentoten durch Überdosis im vergangenen Jahr um beinahe sieben Prozent gestiegen. Wie die US-Gesundheitsbehörde am Donnerstag mitteilte, starben insgesamt 71.568 Menschen an einer Überdosis. 2016 seien es noch 67.114 Drogentote gewesen.