Zahl der Ebola-Toten im Kongo steigt auf über 400

Eingesundheitsmitarbeiter bringt ein vier Tage altes Baby, das wahrscheinlich an Ebola erkrankt ist, in ein Behandlungszentrum. (Archiv)

Im Ost-Kongo sind inzwischen mehr als 400 Menschen an einer Infektion mit dem hochgefährlichen Ebola-Virus gestorben. Insgesamt erkrankten in der Provinz Nord-Kivu bereits 658 Menschen an dem hämorrhagischen Fieber, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.