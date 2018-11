Zahl der Todesopfer bei Bränden in Kalifornien steigt auf 50

Ein Frosch aus Metall vor der Ruine eines verbrannten Hauses in Malibu. Bei den Bränden sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. (Foto: Reed Saxon/AP) © KEYSTONE/AP/REED SAXON

Die Zahl der Opfer bei den Bränden in Kalifornien ist auf 50 gestiegen. In Nord-Kalifornien seien in dem Ort Paradise weitere sechs Leichen geborgen worden, sagte der Sheriff von Butte County am Dienstagabend.