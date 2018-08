Zahl der Toten des Moschee-Anschlags steigt

Der Polizeichef der Provinz, Ras Mohammed Mandosai, bestätigte die Zahlen. Hunderte Trauernde trugen die Opfer am Samstag ausserhalb der Stadt Gardes zu Grabe.

Zwei in Burkas gehüllte Angreifer hatten am Freitag zunächst das Feuer auf Sicherheitskräfte vor der Moschee und die Betenden im Gotteshaus eröffnet, bevor sie Sprengsätze zündeten. Der Polizei zufolge trugen die Angreifer die Burkas, um ihre Waffen und Sprengsätze zu verbergen.

Die islamistischen Taliban erklärten, nicht für den Anschlag verantwortlich zu sein. Die Gruppe hat sich bereits seit mehreren Wochen zu keinem Anschlag bekannt. Zuvor hatte es mehrere Rückschläge im Ringen um einen Friedensprozess mit der afghanischen Regierung gegeben.

Von den zahlreichen tödlichen Anschlägen der vergangenen Monate besonders in städtischen Regionen wurden viele der sunnitischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zugeschrieben. Ihr Schwerpunkt in Afghanistan liegt im Osten des Landes, wo auch der jüngste Anschlag stattfand. Der IS sieht Schiiten als Ketzer an.

