Zalando-Packerinnen erhielten Kündigung per SMS

Es sind keine schöne Nachrichten für die 10 bis 13 Mitarbeiterinnen, welche Retouren für Zalando bearbeiten. Wie 20 Minuten berichtet, erhielten die Frauen die Kündigung Anfangs Woche – heute Freitag ist dann schon Schluss.

Arbeitsort Arbon

Angestellt waren die Frauen bei einem Temporärbüro aus der Ostschweiz. Dieses wiederum stellt die Mitarbeiter für die Firma MS Direct bereit. MS Direct mit Hauptsitz in St.Gallen hat vom deutschen Online-Versandhändler Zalando den Auftrag erhalten, die Retouren zu verarbeiten. Die Retouren werden in einem Zentrum in Arbon bearbeitet. Dabei müssen sie auf die Vollständigkeit geprüft, gereinigt und dann neu verpackt werden.

Arbeiterinnen schwierig zu erreichen

Es seien praktische Gründe weshalb die Kündigung via SMS versendet wurde, wird die Temporärfirma auf 20 Minuten zitiert. Angestellte mit ausländischem Wohnsitz seien oft schlecht erreichbar, daher sei das SMS die bessere Lösung. Eine solche Kündigung ist laut der Sprecherin der Gewerkschaft Unia nicht schön, aber rechtens.

Sowohl die Temporärfirma als auch MS Direct wollten zu den Vorwürfen keine Stellung nehmen.

(red.)