Zauberwald, Käse und kubanische Klänge

Zauberwald in der Lenzerheide

Am Freitag macht in der Lenzerheide ein magischer Ort auf. Der Zauberwald bietet aussergewöhnliches Winterfeeling inmitten eines wunderschönen, beleuchteten Waldes. Mit dabei ist dieses Wochenende auch der Berner Sänger Baschi. Mehr Infos zum Zauberwald findest du hier oder indem du auf das Bild klickst.

Theaterkurs für Kinder im Theater St.Gallen

Das Theater St.Gallen lädt Zehn- bis Zwölfjährige zum Theaterspielen ein. In professioneller Begleitung von Schauspielerin Diana Dengler und Regisseurin Anja Horst können die jungen Theaterfans am Samstag und Sonntag spielerisch Theaterluft schnuppern. Ausgehend von einer erzählten Geschichte nähern sich die Kinder dem Rollenspiel und erwecken die Geschichte in zwei Halbtagen selbst zum Leben. Zum Abschluss des Wochenendkurses gibt es eine Werkschau für die Familien und Freunde. Hier geht’s zur Anmeldung, hier findest du weitere Informationen.

Pflegeeinsatz mit Pro Natura Thurgau

Der Naturschutzverein Pro Natura Thurgau möchte mit der Hilfe der Bevölkerung das Naturschutzgebiet Hudelmoos entbuschen, um den Lebensraum gefährdeter Pflanzen, Insekten, Vögel und anderer Tiere zu erhalten. Der Pflegeeinsatz findet am Samstag im Hudelmoos, in der Nähe von Amriswil statt. Mehr Informationen gibt es hier.

Para-Ski-Elite beim Europacup in St.Moritz

PluSport und St. Moritz Sport & Events organisieren Europacuprennen für die Para-Ski-Elite. 100 Athleten aus 25 Nationen werden vom 13. bis 15. Dezember im Riesenslalom und Slalom am Start sein. Behindertensport Schweiz, auch als PluSport bekannt, setzt mit diesem Event auf die Nachwuchsförderung. Alles wichtige findest du hier.

Heimspiel 2018

Zum 33. Mal laden Kunstschaffende zum grenzüberschreitenden Ausstellungs-Event «Heimspiel» ein. Für alle Kunstgattungen und alle Altersklassen offen, bietet dieses Format den Kulturschaffenden eine Bühne für Begegnung, Austausch und Vernetzung und den Besucherinnen und Besuchern jeweils einen frischen und aktuellen Blick auf das künstlerische Schaffen der Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden, St. Gallen, Thurgau, erstmals auch Glarus, dem Fürstentum Liechtenstein und dem Bundesland Vorarlberg. Mehr dazu findest du hier.

Orishas im Loucy (Ex-Palazzo) Chur

Am Samstagabend beehrt die erfolgreiche kubanische Hip-Hop-Band Orishas das Loucy in Chur, das an diesem Wochenende Eröffnung feiert. In der Schweiz durfte das Quartett bereits eine Goldene Schallplatte abstauben. Tickets gibt es hier.

Raclette-Stübli in Wattwil

Im Raclette-Stübli in Wattwil kann man am Freitag und am Samstag feinstes Raclette und süssen Glühwein geniessen. Das Stübli ist ein Gemeinschaftswerk verschiedener örtlicher Vereine und steht auf dem Bräkerplatz. Weitere Infos gibt es hier.

Radio Meltdown Jubiläumskonzert

Der Internetsender «radio.meltdown» feiert seinen fünften Geburtstag. Hierzu haben die Organisatoren in Herisau ein Jubiläumskonzert organisiert. Am Samstagabend spielen beispielsweise Catalyst, Sea Dahu oder OGMH im alten Zeughaus in Herisau. Der Eintritt beträgt 10 Franken. Wer dabei sein will: Hier gibt es mehr Infos.

Churer Advent

Der «Churer Advent» verleiht der Stadt ein wunderbares weihnächtliches Ambiente. Während der Adventszeit lädt die festlich beleuchtete Alpenstadt zum Flanieren, Einkaufen und Verweilen ein. Auch die kleinen Gäste kommen an den Verkaufssonntagen nicht zu kurz und dürfen sich auf eine märchenhafte Fahrt im wahrsten Sinne des Wortes freuen. Zudem ist das An- und Abreisen an den Sonntagsverkäufen mit dem öV gratis.

Bonus: Eiszauber

Auf dem Areal der Kreuzbleiche in St.Gallen steigt auch dieses Wochenende wieder ein grosses Winter-Fest: Der Eiszauber sorgt mit Eiswegen, Eisstockschiessen, feinem Fondue, Raclette und Glühwein für perfekte Vorweihnachtsstimmung. Hier findest du alles wichtige.

