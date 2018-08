Rund 50 Dorfbewohner wurden nach dem Traueressen in ein Spital gebracht. © KEYSTONE/AP/Dado Galdieri

In Peru sind zehn Menschen nach dem Verzehr verseuchter Lebensmittel gestorben. Sie zählten zu 50 Bewohnern eines Dorfs in den Anden, die nach einem Essen bei einer Beerdigung ins Spital gebracht worden seien, teilten die Rettungskräfte am Dienstag mit.Mehrere schweben demnach in Lebensgefahr.