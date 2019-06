Zehntausende an Gay-Pride in Chile

Teilnehmende der Gay Pride Parade in Santiago de Chile am Samstag, 22. Juni 2019. © AP Photo/Esteban Felix

In Santiago de Chile haben am Samstag zehntausende Menschen an einer Gay-Pride-Parade teilgenommen. Sie zogen tanzend und feiernd durch das Zentrum der chilenischen Hauptstadt und demonstrierten für die Rechte von Homosexuellen, Bisexuellen und Transgender.