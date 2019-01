Griechen protestieren gegen Mazedonien-Kompromiss

Ein Demonstrant bekämpft die Polizei mit einer griechischen Flagge. Tausende protestierten in Athen gegen den neuen Namen Nordmazedonien für den nördlichen Nachbarstaat. © Keystone/AP/Yorgos Karahalis

Zehntausende Griechen haben am Sonntag in Athen gegen einen Kompromiss im Streit um den künftigen Namen des Nachbarlandes Mazedonien protestiert. Die Abgeordneten stimmen in den kommenden Tagen über die umstrittene Vereinbarung ab.