Zehntausende protestieren im Sudan – Sieben Tote

In der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind am Sonntag erneut Tausende Demonstranten für die Einsetzung einer Zivilregierung im Land auf die Strasse gegangen. © KEYSTONE/AP/HUSSEIN MALLA

In der Hauptstadt des Sudans sind am Sonntag erneut zehntausende Menschen auf die Strasse gegangen. Sie fordern von der Militärregierung die Machtübergabe an eine Zivilregierung.Nach Angaben der Behörden wurden bei den landesweiten Protesten mindestens sieben Menschen getötet.