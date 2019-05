Schüler fordern mehr Klimaschutz

Am heutigen Freitag sind weltweit zahlreiche Demonstrationen für mehr Klimaschutz geplant. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA MTI/BALAZS MOHAI

Mit Protesten zehntausender Schüler in Neuseeland ist der weltweite Klimastreik am Freitag in die zweite Runde gegangen. In der Hauptstadt Wellington und in mehr als 20 anderen Städten blieben Schüler dem Unterricht fern und gingen stattdessen auf die Strasse.