Zehntausende versammeln sich zu neuer Demonstration in Hongkong

In Hongkong haben sich am Sonntag zehntausende Menschen zu einer neuen Massendemonstration versammelt. Die zentrale Kundgebung findet im Victoria Park statt. © KEYSTONE/EPA/ROMAN PILIPEY

In Hongkong haben sich am Sonntag zehntausende Menschen zu einer neuen Massendemonstration versammelt. Die zentrale Kundgebung findet im Victoria Park statt, aber auch in den umliegenden Strassen drängten sich zahlreiche Demonstranten.