Zeidler: Hefti soll Captain werden

«Wir freuen uns riesig auf den Saisonstart, auch wenn wir weit weg von Perfektion sind», sagt St.Gallens neuer Cheftrainer Peter Zeidler im Interview mit TVO. Was die Einstellung angeht, sei seine Mannschaft jedoch auf alle Fälle bereit, meint der 55-jährige Deutsche weiter. «Wir möchten voll loslegen.»

«Zufrieden mit den Jungs»

Die zehn Neuzugänge – mitgezählt auch Cedric Itten, den der FC St.Gallen für die nächsten drei Jahre fix unter Vertrag genommen hat – hätten sich bestens integriert, sagt Zeidler. «Sie hatten alle grosse Lust, herzukommen. Ich bin zufrieden mit den Transfers und den Jungs als Menschen.»

Vincent Sierro (22) ist einer der Neuen. «Ich kenne Peter Zeidler vom FC Sion. Er wollte mich unbedingt dabei haben», sagt die Leihgabe des SC Freiburg. Er freut sich auf seine Zeit in der Ostschweiz: «Die Stimmung im Stadion ist super. Es ist eine super Herausforderung, hier Spielpraxis zu sammeln.»

«Jeder gibt sein Maximum»

Kollege Milan Vilotic ist ebenfalls «sehr froh, hier zu sein» und seine Profi-Karriere nach seiner turbulenten Zeit bei GC beim FC St.Gallen weiterzuführen. Der 31-Jährige ist zum Saisonstart guter Dinge: «Jeder in der Mannschaft wird sein Maximum geben. Wir versuchen, das beste Resultat zu holen.» Auch bei einem grossen Spielerstamm sei es als einzelner Spieler möglich, eine wichtige Rolle einzunehmen.

Hefti als klarer Favorit

Fast 30 Spieler zählt das Kader der Espen. Dieses wird laut Cheftrainer Zeidler auf 22 oder 23 Feldspieler plus Torhüter reduziert. Manche junge Spieler werden ausgeliehen (dazu weiter unten mehr). Wer am Samstag gegen Basel im Tor stehen wird und damit Stammgoalie ist, steht noch nicht fest: «Ich werde das am Donnerstag mit den Spielern diskutieren und meine Entscheidung bekanntgeben. Wir werden mit einem Stammtorhüter spielen, eine Rotation gibt’s auf dieser Position nicht.» Auch, wer in der neuen Saison Captain ist, möchte Zeidler noch mit der Mannschaft besprechen. «Wie bei Wahlen habe ich aber einen klaren Favoriten, das ist Silvan Hefti.»

Für alle, die den Überblick verloren haben – oder ihn nie hatten: Hier kommt die Liste aller Neuzugänge und Abgänge.

Neuzugänge

Axel Bakayoko, 20-jährig, Stürmer (Ausgeliehen von Inter Mailand)

Vincent Sierro, 22-jährig, Mittelfeldspieler (Ausgeliehen vom SC Freiburg)

Dereck Kutesa, 20-jährig, Mittelfeldspieler (zuvor FC Basel)

Milan Vilotic, 31-jährig, Verteidiger (zuvor Grasshoppers Zürich)

Kekutah Manneh, 23-jährig, Stürmer (zuvor CF Pachuca)

Leonel Mosevich, 21-jährig, Verteidiger (ausgeliehen von Asociación Atlética Argentinos Juniors)

Nias Hefti, 18-jährig, Verteidiger (Bruder von Silvan Hefti; zuvor FC St.Gallen U21)

Majeed Ashimeru, 20-jährig, Mittelfeldspieler (ausgeliehen von Red Bull Salzburg)

Jordi Quintillà, 24-jährig, Mittelfeldspieler (zuvor Puerto Rico FC)

Cedric Itten, 21-jährig, Stürmer (definitive Übernahme vom FC Basel)

Abgänge

Jasper van der Werff, 19-jährig, Verteidiger (zu Red Bull Salzburg)

Danijel Aleksic, 27-jährig, Mittelfeldspieler (zu Yeni Malatyaspor)

Karim Haggui, 34-jährig, Verteidiger (Vertrag ausgelaufen; kein neuer Verein)

Nzuzi Toko, 27-jährig, Mittelfeldspieler (zu Al-Fateh)

Rúnar Már Sigurjónsson, 28-jährig, Mittelfeldspieler (nach Ausleihe zurück zu GC)

Yrondu Musavu-King, 26-jährig, Verteidiger (nach Ausleihe zurück zu Udinese Calcio)

Nico Krucker, 19-jährig, Goalie (Verletzung; kein neuer Verein)

Silvan Gönitzer, 21-jährig, Verteidiger (leihweise zum FC Rapperswil-Jona)

Neben Silvan Gönitzer plant FCSG-Sportchef Alain Sutter, weitere Jungspieler auszuleihen, darunter Noah Blasucci, Dennis Vanin und Adonis Ajeti, welcher Spielpraxis benötige, nachdem er eine ganze Saison verletzungsbedingt ausgefallen ist.

Am Samstag, 21. Juli, startet der FC St.Gallen in die neue Saison. Er ist um 19 Uhr zu Gast beim FC Basel. Dank des FM1Today-Tickers bist du live dabei. Am Donnerstag in der darauf folgenden Woche steht dann bereits das Europa-League-Qualifikations-Hinspiel an. Anpfiff im Kybunpark ist um 20.15 Uhr. Tickets für das Spiel gegen IBV oder Sarpsborg gibt es hier.

