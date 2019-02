Zeidler: «Sind nicht als Touristen im Wallis»

Die Niederlage letztes Wochenende gegen den FC Thun ist gemäss Peter Zeidler abgehakt und die Motivation für das Spiel gegen den FC Sion gross. Die Walliser kommen genau zum richtigen Zeitpunkt – sollen gar zu einem Aufbaugegner werden. Denn nach dem Cup-Aus gewann der FC St.Gallen das nächste Meisterschaftsspiel im November verdient auswärts in Sion. «Auf jeden Fall kommen da wieder die positiven Assoziationen. Das war ein wichtiger Sieg», sagt Peter Zeidler, Trainer des FC St.Gallen, zu FM1Today.

Spaziergang vor dem Spiel

Es gebe keinen Grund, den Sieg heute nicht zu wiederholen. Deshalb wird alles gleich gemacht wie im November. Dasselbe Hotel, der gleiche Zeitplan und die gleichen Aktivitäten. Am Abend vor dem Spiel hatte das Team einen Spaziergang durch die Aprikosenplantagen im Rhonetal gemacht und am Spieltag ging es noch in die Berge. «Das war sehr schön», sagt der 56-jährige Trainer aus Schwäbisch Gmünd.

Einem FCSG-Spieler ist diese Vorbereitung offenbar besonders gut in Erinnerung geblieben, dem Spanier Jordi Quintillà (25). «Er hat mich gestern vor der Abfahrt in fehlerfreiem Deutsch gefragt: Wie viel Grad hat es in Sion?», sagt Peter Zeidler. Er habe Quintillà entgegnet, dass es perfektes Fussballwetter sein werde.

«Richtige Männer sein»

Schnell kommt Peter Zeidler im Interview aber zurück zum Wesentlichen – will nicht nur über Ausflüge und das Wetter sprechen. «Wir sind keine Touristen. Wir wollen gegen Sion unsere Farben, den FC St.Gallen, einfach richtig gut vertreten.»

Es wird ein spannendes Spiel geben, ist sich der Trainer sicher. Er verspricht vollen Körpereinsatz. «Wir wollen richtige Männer sein.» Das Team müsse aber nicht nur körperlich, sondern auch mental bereit sein und dies beginne bei der Bank, respektive beim Trainer. «Ich muss vor allem auch klar und cool bleiben.»

Das Super-League-Spiel FC Sion – FC St.Gallen wird am Samstagabend um 19 Uhr im Tourbillon angepfiffen. Einen Liveticker zu diesem Spiel gibt es auf fm1today.ch.