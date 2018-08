Zeitung: Bisher und 16’500 Hektar Wald an Algarve verbrannt

Der Waldbrand bei Monchique im Süden von Portugal hat laut einem Zeitungsbericht bereits mehr als 16'500 Hektaren Fläche zerstört. © KEYSTONE/EPA LUSA/MIGUEL A. LOPES

Der Waldbrand an der Algarve im Süden Portugals wütet weiter: Die Flammen in der bergigen Gegend um die Kleinstadt Monchique wurden am Dienstag von mehr als 1100 Einsatzkräften bekämpft, wie der Zivilschutz mitteilte.Über 330 Fahrzeuge, 13 Löschflugzeuge und Hubschrauber seien im Einsatz.