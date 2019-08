Zentimeter-Entscheidung in der 4. Vuelta-Etappe

Jakobsen setzte sich nach 175,5 km von Cullera nach El Puig im Massensprint vor dem Iren Sam Bennett durch. Am Ende entschieden wenige Zentimeter zugunsten des niederländischen Meisters, der seinen ersten Tagessieg in einer Grand Tour feiern konnte.

Im Gesamtklassement führt weiterhin der Ire Nicolas Roche, zwei Sekunden vor dem Kolumbianer Nairo Quintana. Mit Steven Kruijswijk musste einer Mitfavoriten auf den Gesamtsieg die Rundfahrt am Dienstag wegen Knieproblemen aufgeben.

In der 5. Etappe am Mittwoch steht die erste von acht Bergankünften in der 74. Austragung der Vuelta im Programm. Der Schlussanstieg hinauf zum Observatorium Javalambre (1950 Meter über Meer) ist 11,1 km lang, zu überwinden sind dabei knapp 1000 Höhenmeter.

(SDA)